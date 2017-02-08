Российский эксперт: очереди в крымских медучреждениях появились из-за бумажной волокиты

Очереди в междучреждениях Крыма появились из-за дополнительной бумажной работы врачей, которую им приходится делать после введения обязательного медицинского страхования на территории полуострова. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал кандидат медицинских наук, российский врач-невролог Семен Гальперин.
«Чем больше они (страховые компании – КР) найдут пробелов в работе медицинского учреждения, тем выгоднее будет работа страховой компании. И для того, чтобы срезать и так уже минимальные эти средства, которые переходят от страховых компаний и достаются реальным исполнителям, придумана эта большая система вот таких бумажек», – сообщил Гальперин.
В Крыму до сих пор не решена проблема очередей в поликлиниках и других учреждениях здравоохранения. Об этом шла речь 12 января на встрече назначенного Кремлем главы правительства Крыма Сергея Аксенова с главой подконтрольного Москве Министерства здравоохранения Крыма Александром Голенко.
Летом 2016 года в Керчи в детскую поликлинику вызвали полицию из-за родителей детей, устроивших скандал из-за больших очередей к узким специалистам.
Позднее в министерстве здравоохранения подконтрольного Кремлю правительства Крыма, в ответ на жалобы населения на очереди в медучреждениях, потребовали от руководителей поликлиник устранить очереди, однако, по словам крымчан, проблема так и не решена.
Согласно статистике в 2016 году на полуострове было выдано порядка 1,5 миллиона полисов обязательного медицинского страхования
Полис удостоверяет право пациента на бесплатную медицинскую помощь на всей территории аннексированного Крыма и соседней России. Его должны иметь даже временно проживающие иностранные граждане. Лечение и лекарства предоставляют в том объеме, который предусмотрен территориальной программой обязательного медицинского страхования. По словам крымчан, фактически в больницах лечат теми лекарствами, которые есть в наличии.
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