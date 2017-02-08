Россия: суд по делу Навального начал зачитывать приговор

Суд в российском Кирове 8 февраля начал зачитывать приговор оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по делу о мошенничестве.

В конце прошлой недели состоялись прения сторон. Представитель обвинения потребовал приговорить Навального и Офицерова к условным срокам в пять и четыре года соответственно и назначить им штрафы по 500 тысяч рублей.

Алексей Навальный в заключительном слове заявил, что связывает судебное преследование со своей избирательной кампанией и деятельностью основанного им Фонда борьбы с коррупцией. Оппозиционер подчеркнул, что его подготовка к выборам президента России не прекратится в случае вынесения обвинительного приговора.

В 2013 году Алексей Навальный и Петр Офицеров были приговорены к условным срокам в этом деле. Следствие утверждало, что они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региона убытков в 16 млн рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 Верховный суд России направил дело «Кировлеса» на новое рассмотрение.