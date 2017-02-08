Суд в России признал Навального виновным по делу «Кировлеса»

Суд в российском Кирове признал оппозиционера Алексея Навального виновным по делу о растрате, сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Приговор в отношении него и бизнесмена Петра Офицерова должен быть обнародован днем 8 февраля.

В конце прошлой недели состоялись прения сторон. Представитель обвинения потребовал приговорить Навального и Офицерова к условным срокам на пять лет и четыре года соответственно и назначить им штрафы по 500 тысяч рублей.

Алексей Навальный в заключительном слове заявил, что связывает судебное преследование со своей избирательной кампанией и деятельностью основанного им Фонда борьбы с коррупцией. Оппозиционер подчеркнул, что его подготовка к выборам президента России не прекратится в случае вынесения обвинительного приговора.

В 2013 году Алексей Навальный и Петр Офицеров были приговорены к условным срокам в этом деле. Следствие утверждало, что они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региону убытков на 16 млн рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 Верховный суд России направил дело «Кировлес» на новое рассмотрение.