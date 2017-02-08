Украинцы поздравляют с днем рожденья арестованного в Крыму активиста Балуха

Украинцы в соцсетях 8 февраля поздравляют с днем рожденья арестованного в Крыму активиста Владимира Балуха.

Координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в Фейсбуке написала: «Сегодня день рождения сильного и смелого человека. Украинца, для которого строки гимна «Душу и тело мы положим за нашу свободу» – его жизненные принципы. Несмотря на все, над его домом в оккупированном Крыму развевался украинский флаг, он общается на украинском и откровенно говорит всем, что «Крым – Украина».

Поздравил Владимира Балуха в Фейсбуке и крымский активист, генеральный директор госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун.

«Сегодня День рождения Владимира Балуха – украинца, который сделал вызов оккупантам и стал жертвой путинского режима. Настоящий мужественный сын Украины. С Днем рождения, Владимир! Веры, силы, крепкого здоровья», – написал Щекун.

В пятницу, 3 февраля, судья Раздольненского районного суда в Крыму Александр Абеляшев продлил срок содержания под стражей активисту Владимиру Балуху на месяц, до 4 марта.

ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря. По сообщению его жены, сотрудники ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.