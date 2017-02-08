Украинскую активистку Богдану Процак похоронили в Севастополе 8 февраля на городском кладбище 5-го километра.

Церемония прощания с покойной проходила в ритуальном зале «Дома траура» на улице Пожарова, возле старого городского кладбища, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На церемонию пришли родственники и знакомые покойной, а также верующие Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), члены бывшей

севастопольской городской организации Всеукраинского общества «Просвита», активисты региональной общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя».



Священники УГКЦ отец Богдан и отец Олексий прочитали поминальную молитву на украинском языке.

Затем отец Богдан, произнес речь перед собравшимися, в которой отметил, что Богдана Процак «любила бога, любила церковь и свой народ», и что к покойной «с уважением относились люди разных религиозных конфессий и разных политических взглядов».



Богдана Процак была одним из инициаторов создания городских организаций «Союза украинок», «Просвіта», Национальной скаутской организации «Пласт», местной громады Украинской греко-католической церкви, организации по предоставлению благотворительных акций «Общественная опека», которая помогала детским учреждениям, одиноким людям. Она активно общалась с деятелями украинской диаспоры США, Канады и Австралии, которые оказывали благотворительную помощь.

Богдана Процак была причастна к координации в распределении медикаментов среди военных частей в первые годы независимости, помогала интернатам, детским домам, матерям-одиночкам, многодетным малообеспеченным семьям.

Она поддерживала и внедряла украинские традиции в городе, была участником акции «Рушник национального единства», координировала культурно-просветительские акции, проводимые Украинским культурно-информационным центром в Севастополе.

Богдана Процак ковалер многих государственных и общественных наград, в том числе двух орденов княгини Ольги.



