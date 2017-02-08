В Евпатории коммунальщик вернул 100 тысяч, полученные за невыполненную работу

В Евпатории сообщают о погашении ущерба, причиненного хищением средств, выделенных на отлов бродячих животных в регионе. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры полуострова.

Как сообщается, ущерб был возмещен на этапе досудебного следствия по уголовному делу о хищении денежных средств, выделенных ООО «Бытсервис» за работы в рамках контракта по отлову, транспортировке, эвтаназии бродячих животных и их утилизации.

«Уголовное дело было возбуждено по материалам Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратуры, которой установлено, что ООО «Бытсервис» представило несоответствующие действительности документы о якобы полном выполнении контракта, на основании чего ему было необоснованно перечислено почти 100 тыс. рублей. Действия директора были квалифицированы по ч. 1 ст. 159 УК России (мошенничество)», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что поскольку «вред обвиняемым был заглажен, преступление небольшой тяжести было совершено им впервые», суд прекратил уголовное дело с назначением судебного штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».