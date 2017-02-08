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В Крыму фигуранту «дела 26 февраля» отказываются передать письмо от Порошенко

Мустафа Дегерменджи

Мустафа Дегерменджи

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Фигуранту «дела 26 февраля» Мустафе Дегерменджи служба судебных приставов отказываются передать письма и поздравительные открытки. В частности, среди них и поздравление с Новым годом от президента Украины Петра Порошенко. Об этом Крым.Реалии рассказала мать задержанного Алие Дегерменджи.

«Эти письма непосредственно были направлены в поддержку. Они (приставы – КР) отказывают передать их, потому что письма приходят из Украины и в них может быть какая-то пропаганда», – сообщила Алие Дегерменджи.

Фигуранту «дела 26 февраля» не могут передать письмо от Петра Порошенко (видео)
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По словам адвоката Эдема Семедляева, самовольное решение службы приставов не соответствует закону и является нарушением прав заключённых.

Кроме того, родственники и адвокаты отмечают отсутствие питания для обвиняемых, которых увозят из СИЗО до завтрака, а привозят после заседания уже позже ужина. Сухие пайки, о выдаче которых ходатайствовала защита, не выдаются. Таким образом, обвиняемые не получают питание фактически несколько суток подряд, пока длятся судебные заседания.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

20 июля суд на закрытом заседании разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

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