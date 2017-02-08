Военная разведка Украины: военные в Севастополе недовольны задержками выплат

В Крыму наблюдается снижение морально-психологического состояния личного состава Вооруженных сил России, связанное с неудовлетворительным финансовым и материальным обеспечением, сообщает 8 февраля Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По сообщению украинского военного ведомства, личный состав 810 отдельной бригады морской пехоты (Севастополь) Черноморского флота России, который проходит подготовку для участия в боевых действиях на территории Сирии, «вынужден тратить собственные средства для оборудования мест проживания на полигоне».

«При этом, военнослужащие выражают возмущение невыплатой денежного обеспечения за выполнение задач за рубежом», – говорится в сообщении, опубликованном на странице в Фейсбуке военного ведомства.

В конце января 2017 года стало известно, что большой десантный корабль Балтийского флота России «Королев» зашел в бухту аннексированного Севастополя в рамках проведения операции по сокращению российского военного контингента в Сирии.

6 января 2017 года стало известно, что Министерство обороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением российского президента Владимира Путина, первой зону конфликта должна была покинуть авианосная группа ВМФ во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов».