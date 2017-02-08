Суд в России приговорил оппозиционера Навального к пяти годам условно

Ленинский районный суд российского Кирова 8 февраля приговорил оппозиционера Алексея Навального к пяти годам условно по делу «Кировлес» с испытательным сроком на четыре года.

Кроме этого, Навальному назначили штраф в размере 500 000 рублей, сообщает корреспондент Радіо Свобода из зала суда.

Ранее сегодня суд в российском Кирове признал оппозиционера Алексея Навального виновным по делу о хищении.

Кроме него, по делу проходит бизнесмен Петр Офицеров.

В конце прошлой недели состоялись прения сторон. Представитель обвинения потребовал приговорить Навального и Офицерова к условным срокам в пять и четыре года соответственно и назначить им штрафы по 500 000 рублей.

Алексей Навальный в заключительном слове заявил, что связывает судебное преследование со своей избирательной кампанией и деятельностью основанного им Фонда борьбы с коррупцией. Оппозиционер подчеркнул, что его подготовка к выборам президента России не прекратится в случае вынесения обвинительного приговора.

В 2013 году Алексей Навальный и Петр Офицеров были приговорены к условным срокам в этом деле. Следствие утверждало, что они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региону убытков в 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело «Кировлес» на новое рассмотрение.