В Белогорске не решены проблемы утилизации мусора и очистки сточных вод – Нараев

В Белогорском районе Крыма не решены проблемы утилизации мусора, заявил 8 февраля глава подконтрольного Кремлю министерства экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев в ходе выездного заседания.

Как сообщает пресс-служба министерства, до сих пор в Белогорском районе не ликвидированы шесть свалок площадью 931 кв.м. за границами населенных пунктов.

По словам Нараева, полигон бытовых отходов в Белогорске не соответствует требованиям природоохранного законодательства и в настоящее время не эксплуатируется. Другой полигон, расположенный в селе Тургенево, принимает отходы не только из Белогорского района, но и с территории Советского, Нижнегорского районов, а также с южного берега Крыма.

По словам крымского министра, этот полигон «в целом соответствует нормам природоохранного законодательства», однако на данный момент не решен вопрос по оформлению земельного участка.

Также Геннадий Нараев сообщил, что основной проблемный вопрос в Белогорске – очистка сточных вод.

«Существующие очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1979 году и устарели, как технически, так и морально. Необходимо провести реконструкцию очистных сооружений с увеличением их производительности», – сказал Нараев, и добавил, что финансирование на это может быть выделено в рамках программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Крыма на 2015-2017 годы.

В конце января 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.