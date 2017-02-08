Радио Крым.Реалии. Наталья Поклонская и кино для взрослых

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о настойчивом желании экс-прокурора аннексированного Крыма, депутата Государственной думы Натальи Поклонской запретить к показу фильм Алексея Учителя «Матильда» о жизни императора Николая II. Что стоит за рвением отдельных российских депутатов не допустить «фальсификацию истории» и как государственная политика в России влияет на сферу культуры?

На эти вопросы ответят редактор политического отдела издания «Новая газета» Кирилл Мартынов и украинский политолог Александр Палий. Ведущий программы – Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.