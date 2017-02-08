В Афганистане убили шестерых сотрудников Красного Креста

Международный комитет Красного Креста сообщает о гибели шестерых своих сотрудников в провинции Джаузджан на севере Афганистана.

Как сообщила организация 8 февраля, судьба еще двух сотрудников неизвестна.

Никто пока не взял на себя ответственность за нападение, но губернатор провинции Мавлави Лутфулла Азизи заявил, что власти подозревают боевиков «Исламского государства».

По его словам, боевики, преданные «Исламскому государству», «очень активные» в регионе.

Азизи также сообщил, что работники МККК ехали с продуктами для районов, пострадавших от лавин, когда на них напали в районе Куш Тепа.

«Талибан» заявил, что не причастен к нападению.