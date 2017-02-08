В Крыму без света остаются более 7 тысяч человек – МЧС

В аннексированном Крыму по состоянию на вечер среды, 8 февраля, без электричества остаются 35 населенных пунктов, более 7 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по аннексированному Крыму.

«По состоянию на 17:00 электроснабжение нарушено в 35 населенных пунктах, из них в 6 – частично. Всего без электроэнергии находятся 7185 человек. В работах по восстановлению электроснабжения задействованы 64 бригады РЭС – 197 человек, 69 единиц техники», – рассказали в МЧС в комментарии РИА Крым.

В ведомстве заявляют, что нарушение электроснабжения произошло из-за сложных погодных условий: сильного ветра и понижения температуры.

Ранее «Крымэнерго» сообщало об отсутствии электроэнергии в 30 населенных пунктах полуострова.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, наблюдаются проблемы с электроснабжением. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.