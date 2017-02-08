Балаклавское рудоуправление судится с «Ночными волками» за имущество стоимостью в 100 млн рублей

Балаклавское рудоуправление (БРУ), которое судится за территорию близ горы Гасфорта около Севастополя, где российский байк-клуб «Ночные волки» планировал разместить патриотический парк, имеет не этой территории имущество стоимостью до 100 миллионов рублей. Об этом 8 февраля сообщил Крым.Реалии руководитель пресс-службы БРУ Олег Левандовский.

Он напомнил, что в 2014 году Балаклавскому рудоуправлению закрыли доступ на территорию, на которой находилось имущество предприятия, поэтому сейчас БРУ судится с байк-клубом «Ночные волки» и подконтрольным Кремлю правительством Севастополя, которое ранее передало территорию Балаклавского рудоуправления российским байкерам.

Левандовский подчеркнул, что БРУ осуществляет добычу полезных ископаемых «с учетом будущего рекреационного развития территории».

«Большая часть территории (БРУ – КР) оставалась открытой для доступа. Те же зеленые насаждения, памятники Второй мировой войны, итальянское кладбище. И частично там, где сейчас проходит байк-шоу, сооружение, которое позволяло проводить выставочные, концертные мероприятия, но не предусматривающие нагрузку на экологию данного региона. Потому что мы понимаем, что экология для Балаклавы – это самое главное», – сказал представитель рудоуправления.

Глава подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Дмитрий Овсянников заявил 1 февраля, что Минобороны России отказалось от планов по строительству военно-патриотического парка «Патриот» возле горы Гасфорта близ Севастополя.

Накануне этот вопрос обсудили на общественных слушаниях в Орлином и Балаклаве. Против размещения парка у горы Гасфорта выступили местные жители представители городской организации Общероссийского народного фронта, экологи, архитекторы, краеведы, представители российского Законодательного собрания Севастополя.

За строительство парка «Патриот» высказывались члены московской организации байкеров «Ночные волки», члены «народного ополчения» Крыма. Стоимость строительства оценили в три миллиарда рублей.

Территория у горы Гасфорта – уникальный природный комплекс с можжевеловым редколесьем и краснокнижными травянистыми растениями.

В начале 2014 года российский байк-клуб «Ночные волки» занял территорию возле горы Гасфорта, принадлежащую Балаклавскому рудоуправлению, которое специализируется на добыче промышленного известняка и бутового камня. Предприятие обратилось в суд.

В июле 2015 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя передали в аренду «Ночным волкам» землю у горы Гасфорта под строительство спортивно-патриотического центра. Осенью 2016 года власти предложили передать эту землю Минобороны, чтобы открыть филиал парка «Патриот».

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов («Хирург») является другом российского президента Владимира Путин, входит с санкционный список США и Канады.