ГПУ передала в суд обвинительные акты по судьям из Крыма и Севастополя

В Генеральной прокуратуре Украины 8 февраля сообщили о досудебном расследовании в уголовном производстве по подозрению судей из Крыма и Севастополя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Как сообщили в ведомстве, в ходе досудебного расследования «получены фактические данные о пребывании указанных лиц на временно оккупированной территории Украины, в связи с чем начата процедура осуществления специального досудебного расследования».

«В настоящее время к следственному судье уже подано и получено разрешение на проведение специального предварительного расследования по 322 судей. По результатам предварительного расследования в январе текущего года в Апелляционный суд Киева для определения подсудности направлено 24 обвинительных актах, в отношении 24 судей АР Крым (всего уже передано обвинительные акты по 39 судей)», – говорится в сообщении.

Санкция ч. 1 ст. 111 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

ГПУ расследует уголовное производство совершения судьями судов Крыма государственной измены.

В июне прошлого года Генпрокуратура сообщила, что опубликованы 727 повесток прокурорам, судьям и депутатам, которых обвиняют в госизмене. В отношении этих лиц украинские силовики проводят досудебное расследование.