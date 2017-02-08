Коммунальщики Ялты не справились со снегопадом – власти города

С устранением последствий снегопада, который начался 27 января в Ялте, справились не все коммунальные предприятия и управляющие компании. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города со ссылкой на начальника департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Михаила Баландина.

«Единственное предприятие, работу которого можно оценить на «3+», МКП «ДЭУ». Сотрудники данного учреждения работали круглосуточно, была задействована вся имеющаяся техника – 8 единиц, но и этого, как оказалось, не хватило», – отметил Баландин.

По его словам, к руководителям тех коммунальных учреждений, которые не справились со своими обязанностями в борьбе с непогодой, будут применены дисциплинарные взыскания.

Также Баландин заявил, что его департамент закупает комбинированную технику, которую также можно будет использовать для уборки несанкционированных свалок и в благоустройстве территорий.

27 января в Ялте сильный снегопад привел к пробкам и ДТП на автодорогах. На протяжении суток 13 единиц техники выехало на дороги расчищать снег.

В то же время в крымском гидрометцентре заявили, что в Ялте 27 января за сутки выпала треть месячной нормы осадков.