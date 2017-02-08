Президент Трамп защищает свой указ в отношении иммигрантов

Президент США Дональд Трамп защищает временный запрет на въезд для беженцев и визовые ограничения для граждан семи преимущественно мусульманских стран, заявляя, что его указ «направлен на безопасность» страны. Об этом он заявил 8 февраля во время выступления перед силовиками после того, как на прошлой неделе суд заблокировал соответствующий его указ.

«Я даже не хочу называть суд ангажированным. Я не буду называть его ангажированным», – сказал Трамп.

«Сейчас мы не имеем решения. Но суды, похоже, очень политизированы. Для нашей судебной системы было бы очень хорошо, если бы они смогли просто объявить решение и делать то, что должны», – отметил Дональд Трамп.

Судьи апелляционного суда в американском городе Сан-Франциско 7 февраля во время рассмотрения дела по иммиграционным решениям президента Дональда Трампа ставили жесткие вопросы истцу, которым выступает президентская сторона.

Судья Уильям Кэнби спросил представителя истца Огаста Флентье, может ли он назвать преступление, совершенное кем-либо, кто получил визу и въехал из семи стран, которых касается запрет. Флентье признал, что не имеет таких данных.

Представители министерства юстиции США просят суд восстановить действие обнародованного 27 января указа Трампа, утверждая, что только президент вправе решать, кто может въехать в Соединенные Штаты.

Более 10 американских штатов и сотни компаний утверждают, что иммиграционный указ Трампа является неконституционным и наносит «непоправимый ущерб» их жителям или сотрудникам.

Вечером 3 февраля судья федерального суда в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие положений президентского указа Дональда Трампа, который предусматривает 90-дневный запрет на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран, бессрочное прекращение допуска в страну сирийских беженцев и 120-дневный запрет на принятие беженцев из остальных стран мира.

Судебное распоряжение действует в масштабах всей страны.

Президент США настаивает на том, что запрет на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран и беженцев необходим для защиты от терроризма. Оппоненты Трампа говорят, что неконституционным является запрет въезда на религиозной почве.