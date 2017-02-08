Избрание директора «Крымского дома» перенесено до изучения замечаний граждан

Очередное заседание конкурсной комиссии по выбору директора государственного предприятия «Крымский дом» при Министерстве культуры Украины перенесено до устранения процессуальных нарушений. В ближайшее время на сайте Минкульта должны быть опубликованы документы кандидатов на должность, в течении семи дней, как предусмотрено в законодательстве, граждане смогут подать свои замечания. Об этом сообщила представитель комиссии от правозащитной организации «Альменда» Валентина Потапова.

«Документы кандидатов должны быть вывешены на сайте. Вы, как гражданин, который вдруг очень сильно интересуется, кто будет директором «Крымского дома», заходите на сайт, и, предположим, видите знакомую фамилию. Если знаете, что этот человек не добропорядочный, то вам государство, как заинтересованному лицу, обеспечивая открытость, прозрачность конкурса, дает неделю, чтобы вы написали замечания по какому-то кандидату», – пояснила процедуру для Крым.Реалии Потапова.

Согласно процедуре, конкурсная комиссия должна рассмотреть замечания граждан на ближайшем заседании.

В конце января Потапова уже указывала на несоответствия действий комиссии действующему законодательству и регламенту процедуры.

27 февраля 2016 года в Киеве открылось государственное предприятие «Крымский дом», объединившее под своей крышей ряд общественных организаций, занимающихся вопросами Крыма. В конце декабря на сайте Министерства культуры Украины появилось объявление о проведении конкурсного набора на должность директора «Крымского дома». В украинском Минкульте заявляют, что главной особенностью набора является его открытость – общественные деятели и представители прессы могут присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии во время всего набора.