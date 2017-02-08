Наталья Поклонская в России играет роль «зловещего шута» – журналист

Экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат Государственной думы России, Наталья Поклонская среди российского обывателя имеет фигуру «зловещего шута», который «пиарится» на теме традиционных ценностей. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал редактор политического отдела издания «Новая газета» Кирилл Мартынов.

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«Российское общество привыкло к шутовской фигуре Натальи Поклонской, я бы сказал, что она такой зловещий шут. Она некоторое время молчала, в последние месяцы может быть ее как-то приструнили после того, как она избралась депутатом, но большая часть общества за делами и высказываниями Поклонской из-за ее карьеры специфической внимательно следит», – сказал Мартынов.

Журналист подчеркнул, что своими неоднозначными высказываниями Наталья Поклонская пытается стать «востребованным депутатом» и превратиться «в нечто большее».

«В предыдущем созыве российской Думы на сцену активно выходили именно те депутаты, которые умели организовывать самопиар и громче всех кричать, что они патриоты, что они борются за какие-то древние ценности традиционные, которые мы теряем. Наталья Поклонская скорее в эту логику вписывается в попытках из рядового невостребованного депутата превратиться в нечто большее, но в случае с Поклонской я не вижу никакой рациональной стратегии», – резюмировал Мартынов.

Российский режиссер Алексей Учитель собирается подать заявление в Генеральную прокуратуру на экс-прокурора аннексированного Крыма, ныне депутата российской Госдумы, Наталью Поклонскую. Об этом стало известно в начале недели. Режиссер обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой оградить его от «клеветнических измышлений» Поклонской, которая уже дважды просила ведомство проверить картину «Матильда» Алексея Учителя о царе Николае II.

Сюжет еще не вышедшей картины построен на истории взаимоотношений балерины Матильды Кшесинской и царя Николая Романова. По мнению Натальи Поклонской, фильм оскорбляет чувства верующих. 30 января российский депутат во второй раз обратилась в прокуратуру с просьбой проверки фильма. Она просит проверить расходование бюджетных средств и внимательно изучить сюжет картины. Поклонская уверена, что к проверке сценария картины необходимо привлечь историков и богословов.

В ноябре 2016 года Поклонская уже обращалась к прокурорам с просьбой проверить «Матильду», но там не нашли в фильме никаких нарушений. Поэтому депутат направила второй запрос уже на имя генпрокурора Юрия Чайки. Поклонская заявляет, что нельзя допустить, чтобы в кинопрокат вышел фильм, который, по ее мнению, станет «антиисторической подделкой», где«Россия представлена как страна виселиц, пьянства и блуда».

В депутатском запросе Поклонской говорится, что отношения Николая II и балерины, описанные в фильме – вторжение в личную жизнь государя. Поклонская при этом ссылается на свод законов Российской империи за 1903 год. Также Поклонскую возмутило, что роль царя исполнил немецкий актер, который в 2012 году сыграл в порнофильме Питера Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания».

Ранее Наталья Поклонская неоднократно показывала свою любовь к российскому царю. 9 мая прошлого года, во время парада, она вышла на шествие «Бессмертный полк» с иконой Николая II. А в октябре того же года Поклонская открыла в аннексированном Симферополе часовню в честь Святых Царственных страстотерпце – Николая II и его семьи.