Чехия вдвое увеличила квоту на рабочих из Украины

Правительство Чехии 8 февраля приняло решение о двукратном увеличении количества работников из Украины.

По словам главы чешского МИД Любомира Заоралека, квота возрастет с нынешних 3 тысяч 800 на приблизительно такое же количество. Будет увеличена и численность работников в Генеральном консульстве Чехии во Львове и в Министерстве внутренних дел, которые занимаются оформлением трудоустройства украинцев, сообщил Заоралек.

По информации Конфедерации союзов работодателей и предпринимателей Чехии, на чешском рынке труда ощущается острая нехватка рабочей силы. Чехии прежде всего нужны работники средней и низкой квалификации.

Ранее на этой неделе Конфедерация союзов работодателей и предпринимателей Чехии обратилась с письмом к правительству, чтобы оно помогло с рабочей силой из Украины. Президент Конфедерации Ян Виеснер отметил Радіо Свобода, что на чешском рынке труда сейчас свободны несколько тысяч рабочих мест.