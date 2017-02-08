Аннуляция лицензий ВУЗов Крыма не повлияет на дипломы, полученные до 2014 года – эксперт

Аннуляция министерством образования и науки Украины лицензий 25 крымских ВУЗов не скажется на законности и возможности применения дипломов этих учебных заведений, если они были получены до 20 февраля 2014 года. Об этом Крым.Реалии рассказала координатор образовательных программ центра «Альменда» Валентина Потапова.

«С 2014 года украинского образования в Крыму нет, что же мы лицензируем – российскую систему?! С 2014 года ВУЗы, которые имели украинские названия, переименованы. Я считаю, что Украина и так долго терпела, я не вижу никакой катастрофы. Это (остановка лицензий – КР) может повлечь проблемы только в плане восстановления этих лицензий для самих ВУЗов, но, думаю, по факту будут приняты соответствующие документы», – сказала Потапова.

Для тех студентов, которые получали образование в этих учебных заведениях в Крыму после 20 февраля 2014 года, однако хотят, чтобы их квалификация, результаты и период обучения признавались в Украине, разработан соответствующий порядок аттестации.

Накануне министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии Крымского государственного медицинского университета имени Георгиевского, Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности, Керченского государственного морского технологического университета, а также еще 16 государственных и коммунальных вузов І-ІV уровней аккредитации и 6 частных вузов І-ІV уровней аккредитации.