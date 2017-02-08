Овсянников: «Севастополь должен развиваться как база Черноморского флота России»

«Аннексированный Севастополь должен развиваться как база Черноморского флота России», заявил в среду, 8 февраля, и.о. губернатора города Дмитрий Овсянников, комментируя обсуждение стратегии развития Севастополя в рамках профильной рабочей группы.

«Сегодня мы обсуждали, как наши стратегические цели не противоречат друг другу. Для меня основная задача – развитие Севастополя как базы Черноморского флота. Это я говорил ранее и подтверждаю, но те компетенции, которые есть в городе, также требуют дальнейшего развития», – цитирует Овсянникова Крыминформ.

Также Овсянников хочет, чтобы город стал более привлекательным с точки зрения объектов образования, культуры, спорта.

Перед этим он заявлял, что город будет финансово поддерживать существование Константиновской батареи.

В подконтрольном Кремлю правительстве города отмечают, что открытие Константиновской батареи состоится весной 2017 года.

Ранее главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в Крыму наблюдается снижение морально-психологического состояния личного состава Вооруженных сил России, связанное с неудовлетворительным финансовым и материальным обеспечением.

По сообщению украинского военного ведомства, личный состав 810 отдельной бригады морской пехоты (Севастополь) Черноморского флота России, который проходит подготовку для участия в боевых действиях на территории Сирии, «вынужден тратить собственные средства для оборудования мест проживания на полигоне».