Биатлонисты попросили Россию саму отдать чемпионат мира 2021, потому что «все равно отберут»

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что попросил Союз биатлонистов России самим отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону 2021, который был назначен в российской Тюмени.

Как сообщили в IBU, Россия должна принять это предложение до 24 февраля, иначе исполком Международного союза биатлонистов сам отменит свое решение о проведении чемпионата 2021 в Тюмени.

Новое место проведения этого чемпионата будет избрано на съезде союза в 2018 году, говорится в сообщении исполкома IBU.

В конце прошлого года Союз биатлонистов России уже сам отказался от права провести в этой стране другие соревнования – юношеский и молодежный чемпионаты мира по биатлону 2017 года, которые должны были состояться в городе Острове, и 8-й этап чемпионата мира 2017 года по биатлону, который был назначен в Тюмени.

На такой шаг российский союз биатлонистов пошел из-за угрозы, что у него принудительно отберут право проведения этих соревнований, после заявлений команд нескольких стран об их бойкоте и обвинений в употреблении допинга в адрес нескольких десятков российских биатлонистов, против которых начали спортивные дисциплинарные процедуры.

В последнее время, после обнародования в декабре 2016 года второй части доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена на заказ Всемирного антидопингового агентства, Россия уже или самостоятельно отказалась, или была лишена права на проведение нескольких международных стартов в зимних видах спорта. Также международные федерации этих видов спорта обнародовали списки спортсменов, которых считают причастными к участию в поддерживаемой российским государством программе употребления допинга с последующим скрытием положительных результатов допинг-тестов.

7 декабря 2016 года Международный олимпийский комитет продлил санкции против России, введенные из-за этих разоблачений, и повторил объявленный еще в июле призыв к международным федерациям олимпийских зимних видов спорта заморозить подготовку к соревнованиям на территории России и активно искать альтернативные места их проведения.

Как показало международное расследование, в России в течение нескольких лет широко применялась институциональная допинговая система – создана и поддерживаемая российским государством программа употребления допинга российскими спортсменами и скрытие этого или подмену проб благодаря сотрудничеству российских спецслужб и лабораторий.

Это привело, в частности, к запрету участия многих российских спортсменов, в частности, всех легкоатлетов во всех официальных международных соревнованиях под эгидой Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) и недопуска к участию в летних Олимпийских играх 2016 более ста российских спортсменов, а в летних Паралимпийских играх – всех российских паралимпийцев; последние также пока не допущены и в отборочные соревнования на зимние Паралимпийские игры 2018 года.