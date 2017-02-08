Поклонская ведет себя как «неофит» – журналист

Депутат Государственной Думы России от аннексированного Крыма Наталья Поклонская на своем новом посту превратилась в «неофита, который попал под влияние маргиналов». Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал редактор политического отдела издания «Новая газета» Кирилл Мартынов.

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Так журналист прокомментировал действия Натальи Поклонской, которая уже дважды просила прокуратуру России проверить картину «Матильда» Алексея Учителя о царе Николае II.

«Наталья Поклонская очень тяжело переживает то, что произошло в 2014 году. Все таки бежать из Генпрокуратуры украинской, киевской и оказаться звездой всемирной, звездой няшности и очарования «русской весны», потом оказаться внутри российского политического контекста. Видимо, это просто тяжелым испытанием оказалось и потом она, судя по всему, связалась с какими-то православными, довольно маргинальными, людьми, которые чтят память Николая II, считая его главным российским святым», – сказал Мартынов.

Журналист подчеркнул, что поведение Натальи Поклонской напоминает поведение «неофита» в вопросах православия.

«Ей продали эту историю, она с ней ходит. Ее поведение – это поведение неофита, который о христианстве очень поверхностно знает», – подчеркнул Мартынов.

Российский режиссер Алексей Учитель собирается подать заявление в Генеральную прокуратуру на экс-прокурора аннексированного Крыма, ныне депутата российской Госдумы, Наталью Поклонскую. Об этом стало известно в начале недели. Режиссер обратился к Генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой оградить его от «клеветнических измышлений» Поклонской, которая уже дважды просила ведомство проверить картину «Матильда» Алексея Учителя о царе Николае II.

Сюжет еще не вышедшей картины построен на истории взаимоотношений балерины Матильды Кшесинской и царя Николая Романова. По мнению Натальи Поклонской, фильм оскорбляет чувства верующих. 30 января российский депутат во второй раз обратилась в прокуратуру с просьбой проверки фильма. Она просит проверить расходование бюджетных средств и внимательно изучить сюжет картины. Поклонская уверена, что к проверке сценария картины необходимо привлечь историков и богословов.

В ноябре 2016 года Поклонская уже обращалась к прокурорам с просьбой проверить «Матильду», но там не нашли в фильме никаких нарушений. Поэтому депутат направила второй запрос уже на имя генпрокурора Юрия Чайки. Поклонская заявляет, что нельзя допустить, чтобы в кинопрокат вышел фильм, который, по ее мнению, станет «антиисторической подделкой», где«Россия представлена как страна виселиц, пьянства и блуда».

В депутатском запросе Поклонской говорится, что отношения Николая II и балерины, описанные в фильме – вторжение в личную жизнь государя. Поклонская при этом ссылается на свод законов Российской империи за 1903 год. Также Поклонскую возмутило, что роль царя исполнил немецкий актер, который в 2012 году сыграл в порнофильме Питера Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания».

Ранее Наталья Поклонская неоднократно показывала свою любовь к российскому царю. 9 мая прошлого года, во время парада, она вышла на шествие «Бессмертный полк» с иконой Николая II. А в октябре того же года Поклонская открыла в аннексированном Симферополе часовню в честь Святых Царственных страстотерпце – Николая II и его семьи.