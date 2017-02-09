Радио Крым.Реалии: «Украинская» или «малороссийская»? Новая газета в Крыму

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят о намерении российских властей Крыма издавать на полуострове новую газету на украинском языке. После российской аннексии на полуострове не выходило ни одно украиноязычное издание. Почему в Крыму обеспокоились этой проблемой только сейчас? На кого рассчитана эта газета и что будет написано на ее страницах?

На эти вопросы ответят активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин, главный редактор переехавшей на украинский материк газеты «Кримська світлиця» Виктор Мержвинский, а также член Меджлиса крымских татар, директор информационного агентства «Крымские новости» Гаяна Юксель. Ведущий – Сергей Громенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.