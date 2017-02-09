Великобритания: Палата общин одобрила законопроект о выходе из ЕС

В Большой Британской Палате общин 8 февраля одобрили законопроект о выходе страны из Европейского союза.

На финальном этапе дебатов за документ проголосовали большинство депутатов нижней палаты парламента.

Законопроект передали в Палату лордов.

В случае его принятия правительство Терезы Мэй начнет процедуру выхода согласно статье 50 Лиссабонского договора о ЕС. Переговоры с руководством Евросоюза об этом должны начаться до конца марта.

Окончательные условия выхода Великобритании из ЕС должны быть согласованы за два года.

Правительство Великобритании 2 февраля опубликовало план выхода страны из Европейского союза. В документе говорится, что Лондон стремится к «активным будущим отношениям с ЕС», в то же время, «контролируя свое законодательство» и иммиграции.

На референдуме 23 июня 2016 большинство британцев проголосовали за выход из ЕС.