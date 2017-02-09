В «Крымэнерго» сообщают о продолжении работ по ремонту электросетей из-за непогоды

Предприятие «Крымэнерго» сообщает, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются даже ночью. По состоянию на 22:00 8 февраля удалось возобновить подачу электричества в 84 населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В течение 2 часов – с 20:00 до 22:00 бригадами ГУП«Крымэнерго» восстановлено энергоснабжение 11 населенных пунктов (в целом – 3770 абонентов – бытовых потребителей и 78 абонентов – юридических лиц)», – говорится в сообщении.

Однако в пресс-службе отмечают, что сложные метеорологические условия приводят к новым повреждениям линий электропередачи.

Накануне в российском МЧС Крыма сообщали об увеличении числа обесточенных населенных пунктов в связи с непогодой.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, наблюдаются проблемы с электроснабжением. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.