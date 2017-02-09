Из российского Санкт-Петербурга в Симферополь отправили уборочную технику

В Симферополь по поручению губернатора российского Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко отправили дополнительную уборочную технику.

«В составе предоставленной техники – две комбинированные дорожные машины на базе КАМАЗ и МАЗ с комплектом навесного оборудования, которые предназначены для круглогодичного содержания городской улично-дорожной сети», – говорится в сообщении пресс-службы подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

В октябре заместитель и.о. главы администрации города Анатолий Рогов сообщал, что в Симферополе не хватает техники для содержания дорог в зимний период. По его словам, техники не хватает даже с учетом той, которую ранее Симферополь получил в качестве гуманитарной помощи от Санкт-Петербурга. Рогов уточнил, что из северной столицы России в Крым прибыли, в частности, машины, предназначенные для борьбы с обильным снегом.