На закрытой из-за шторма Керченской переправе скопилось около 300 машин – СМИ

На закрытой из-за шторма Керченской паромной переправе скопилось около 300 машин. При этом со стороны соседней России очереди на паром ожидают более 350 транспортных средств. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ООО «Морская дирекция».

Оператор переправы рекомендует на данный момент воздержаться от поездок на автомобиле из Крыма в российский Краснодарский край и наоборот.

Работа Керченской паромной переправы была прервана из-за неблагоприятных погодных условий в ночь с 7 на 8 февраля. Ожидается, что она сможет возобновить работу после того, как стихнет ветер и прекратиться шторм в Керченском проливе, ориентировочно 10 февраля.

Накануне в Крыму с 8 по 9 февраля объявили штормовое предупреждение в связи с усилением ветра.