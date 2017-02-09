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Новости

На заседании «по делу Чийгоза» собираются допросить засекреченного свидетеля

Ахтем Чийгоз

Ахтем Чийгоз

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На очередном заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма собираются допросить засекреченного свидетеля. Об этом в Twitter написал адвокат Николай Полозов.

«Прокурор изменила порядок представления доказательств и собирается допрашивать засекреченного свидетеля», – написал Полозов.

6 февраля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вынес решениеоставить заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу меру пресечения без изменений, и оставил его под стражей до 8 апреля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

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