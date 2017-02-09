Евросоюз: приговор российского суда Навальному политически мотивирован

Приговор Алексею Навальному по делу «Кировлеса», вынесенный 8 февраля российским судом, является политически мотивированным. Об этом говорится в заявлении на сайте Евросоюза.

«Вердикт Ленинского суда в Кирове ограничивает политический плюрализм в России и вызывает серьезные вопросы относительно справедливости демократических процессов в стране. Это попытка заглушить еще один независимый политический голос в России», – говорится в заявлении.

Накануне Ленинский районный суд российском Кирове признал Навального виновным в хищении по делу «Кировлеса» и приговорил к пяти годам условно с испытательным сроком в четыре года и штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Алексей Навальный в заключительном слове заявил, что связывает судебное преследование со своей избирательной кампанией и деятельностью основанного им Фонда борьбы с коррупцией. Оппозиционер подчеркнул, что его подготовка к выборам президента России не прекратится в случае вынесения обвинительного приговора.

В 2013 году Алексей Навальный и Петр Офицеров были приговорены к условным срокам в этом деле. Следствие утверждало, что они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региону убытков в 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело «Кировлес» на новое рассмотрение.