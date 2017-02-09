В Крыму задержали подозреваемого в краже почти двух тонн металлолома из «Артека»

Наряд автопатруля вневедомственной охраны подконтрольного Кремлю управления Росгвардии в Крыму, проводивший патрулирование на территории детского центра «Артек», задержал автомобиль, в котором были обнаружены почти две тонны металлолома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе досмотра в кузове транспортного средства был обнаружен металлический лом. При проведении проверки выяснилось, что вывозимый груз весом около двух тонн был похищен с территории охраняемого объекта 57-летний местный житель, который управлял транспортным средством, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что подозреваемый является работником подрядной организации, которая осуществляет работы на территории «Артека».

Подконтрольное Москве правительство Крыма передало в собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года. В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество «Артека», расположенного в аннексированном Крыму.