Сенат утвердил нового министра юстиции и генерального прокурора США

Сенатор-республиканец Джефф Сешнс стал министром юстиции США, который также является генеральным прокурором. Его утверждению сопротивлялись демократы – из-за позиции выдвинутого президентом США Дональдом Трампом кандидата по гражданским правам и иммиграции.

Кандидатуру 70-летнего Сешнса поддержали преимущественно однопартийцы-республиканцы, которые имеют большинство в Сенате. За него проголосовали 52 сенатора, против были 47.

Слушания по утверждению кандидатуры Сешнса состоялись еще в январе, до инаугурации президента Трампа. В ответах на вопросы сенаторов Сешнс указал, что если Сенат одобрит его кандидатуру, то он будет добиваться строжайшего соблюдения действующего законодательства независимо от их личных взглядов. Это касается недопущения пыток при допросе лиц, подозреваемых в терроризме, права женщин на прерывание беременности, прав сексуальных меньшинств, наблюдение за гражданами и преступлений на почве ненависти.

В прошлом Сешнс, как и избранный президент Трамп, был активным сторонником применения жестких методов допроса террористов, включая имитацию утопления, но на слушаниях повторял, что действующий закон категорически запрещает такую практику и обходить его он не будет.