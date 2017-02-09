Без света в Крыму остались почти 6 тыс жителей – МЧС

По состоянию на 10 утра 9 февраля без света в Крыму осталось почти 6 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС полуострова.

«На данный момент обесточенным остается 21 населенный пункт, 16 из них – частично. Всего отключены 5770 абонентов. Ремонтные работы продолжаются до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей», – сообщили в ведомстве.

Из-за сильного ветра и похолодания в Крыму 8 и 9 февраля объявлено штормовое предупреждение. Обрывы проводов происходят на линиях среднего напряжения 6-10 киловольт в основном в степных районах полуострова.

Ранее в «Крымэнерго» сообщили, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения ведутся даже ночью.