Обледенение в Азовском море не влияет на строительство Керченского моста – инфоцентр

Обледенение в Азовском море не влияет на работу строителей Крымского моста, которая проходит в Керченском проливе. Об этом 9 февраля сообщается на сайте проекта.

В инфоцентре «Крымский мост» сообщается, что возможность обледенения Керченского пролива во время строительства учтена в проекте стройки.

«Ледовые нагрузки рассчитаны не только для опор моста, но и для всех временных сооружений – рабочих мостов и технологических площадок», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что доставка свай к технологическим мостам осуществлялась с помощью барже-буксирных составов.

«Толщина ледового покрова была около 10 сантиметров. Когда в проливе установилась плюсовая температура, лед начал разрушаться и перешел из Азовского в Черное море», – отметили в пресс-службе.

На сайте проекта опубликовано видео строительства, на котором видно движение льда по акватории. Видео опубликовано пресс-службой 8 февраля.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.