В Крыму уволили рабочего, укладывавшего асфальт в лужу при Аксенове – СМИ

Подконтрольные Кремлю власти Крыма уволили дорожного мастера, который выполнял ямочный ремонт асфальта в Белогорском районе во время рабочей поездки назначенного Москвой главы Крыма Сергея Аксенова.

Об этом 9 февраля сообщил заместитель министра транспорта Крыма Александр Рыбак.

«Проведено служебное расследование. Выявлен факт нарушения технологического процесса производства ямочного ремонта Белогорск – Льговское с нулевого по 22 километр. По итогам служебного расследования за нарушения технологии производства дорожный мастер, который был ответственный за работы, был уволен, а главный инженер за недостаточный контроль привлечен к дисциплинарной ответственности», – цитирует Рыбака РИА Крым.

Кроме этого, по его словам, материалы по служебному расследованию направлены в Службу автомобильных дорог для штрафных санкций к подрядчику.

7 февраля Сергей Аксенов во время рабочей поездки по Белогорскому району остановил выполнение ямочного ремонта автодороги, который «производился под дождем и с нарушением технологии». Аксенов распорядился проверить действия подрядчика, выполнявшего данные работы, с привлечением прокуратуры.