На Берлинале пройдет показ фильма «Мустафа» – Ташева

Документальный биографический кинофильм «Мустафа» о жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева планируют показать на Берлинском международном кинофестивале. Об этом сообщает координатор инициативы «Крым SOS» Тамила Ташева.

По ее словам, в феврале планируется два показа фильма на European Film Market (EFM).

«С 11 по 20 будем в Берлине на Берлинале. У нас будет 2 показы фильма на European Film Market (EFM): 12.02 в 17:40 в зале CinemaxX 18 hall, 14.02 o 18:30 в зале CinemaxX 14 hall. Кроме этого, конечно, будем на ряде двусторонних встреч с немецкими партнерами в Берлине», – написала Ташева в Фейсбуке.

Премьера фильма «Мустафа» состоялась 28 октября в программе «Украинские премьеры» Киевского международного кинофестиваля «Молодость».

Фильм «Мустафа» раскрывает зрителю историю жизни украинского политика и общественного деятеля, его борьбу за возвращение крымских татар в Крым в период советской власти, заключение и этап голодовки. Картина раскрывает характер крымскотатарского национального лидера и повествует о современном периоде жизни Джемилева, его борьбу за деоккупацию Крыма. История рассказана самим героем, историками, ближайшим окружением Джемилева, советскими диссидентами. Режиссер использовал как постановочные кадры – моменты из воспоминаний лидера крымских татар, так и фрагменты интервью, документальные хроники.

Режиссер картины – Ахмед Сарыхалил, главную роль исполнил непрофессиональный актер Максим Пасичник.

Бюджет ленты составил 50 тысяч долларов, которые предоставил Национальный Фонд поддержки демократии и 150 тысяч гривен пожертвований.