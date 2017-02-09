Почти 4 тысячи человек в Крыму остались без света – спасатели

По состоянию на 13:00 9 февраля электроснабжение нарушено в 10 населенных пунктах Крыма, из них в 7 – частично. Без света все еще остаются почти 4 тысячи человек. Об этом сообщает российское управление МЧС полуострова.

«По состоянию на 13:00 09.02.2017 электроснабжение нарушено в 10 населенных пунктах, из них в 7 – частично. Всего без электроэнергии находятся 3832 абонента», – говорится в сообщении.

По информации «Крымэнерго», к обеду электроснабжение восстановлено в 16 населенных пунктах,однако штормовой ветер вызывает новые обрывы линий электропередач.

Из-за сильного ветра и похолодания в Крыму 8 и 9 февраля объявлено штормовое предупреждение. Обрывы проводов происходят на линиях среднего напряжения 6-10 киловольт в основном в степных районах полуострова.