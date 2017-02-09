Украинцев приглашают обсудить новое Положение об экстернате для учеников из Крыма и зоны АТО

Министерство образования Украины анонсировало общественное обсуждение нового Положения об экстернате в учебных заведениях. Как сообщается, документ изменен для обеспечения права на получение образования учащихся из аннексированного Крыма и неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщили 9 февраля в пресс-службе украинского министерства, за последние три года спрос на получение образования в форме экстерната в Украине увеличился. В ведомстве это связывают с аннексией Крыма и началом военной агрессии на востоке Украины.

В Минобразования Украины отметили, что в 2016 году документы о среднем образовании государственного образца получили более 2,5 тыс. выпускников, которые проживали на неконтролируемых территориях. В нынешнем учебном году на экстернат зачислены более 2 тыс. человек, прием заявлений на экстернат продлится до конца учебного года.

«Проект положения прошел неоднократное обсуждение рабочей группой, в состав которой вошли руководители учебных заведений, работники органов управления образованием и представители общественности. Просим принять участие в обсуждении проекта Положения и присылать свои предложения и замечания к проекту акта в 28 февраля 2017 на электронный адрес: o_malysheva@mon.gov.ua», – отметили в министерстве.

В документе, в числе прочих изменений, расширен перечень лиц, которые могут приобретать общее среднее образование экстерном, в частности, в перечень включены лица, которые проживают на неконтролируемых территориях; для таких учащихся не ограничивается срок подачи заявлений о приеме на экстернат, решение о приеме не экстернат принимает учебное заведение без согласования с соответствующим органом управления образованием.

С 2016 года поступить в вузы на материке могут не только крымчане, окончившие общеобразовательные школы на материковой Украине экстерном, но и получившие среднее образование в Крыму. Для этого Министерство образования и науки открыло 12 образовательных центров «Крым – Украина», где крымские абитуриенты могут вступить в украинские вузы без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).