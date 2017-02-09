Правоохранительные органы АРК обсудили состояние преступности в Крыму

Во вторник 7 февраля состоялось совещание руководителей правоохранительных органов Автономной Республики Крым о состоянии противодействия преступности на территории аннексированного Крыма в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

«Рассмотрев основные проблемные вопросы, связанные с временной оккупацией Крыма, представители государственных ведомств высказались по необходимости воспроизведения территориальных органов автономии на материковой части Украины с целью их качественного и комплексного решения и исполнения функций государства в полном объеме», – говорится в сообщении.

Кроме этого, участники отметили необходимость активизации расследования уголовных производств для более эффективного, полного и оперативного их проведения.

2 февраля сообщалось, что прокуратура Автономной Республики Крым объявила о подозрении в государственной измене экс-прокурору Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере Сергею Няньчуру.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».​

