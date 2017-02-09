Порошенко: визит в США состоится «в ближайшее время»

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что его визит в США состоится в ближайшее время. Об этом Порошенко сказал после встречи с премьер-министром Греции Ципрасом 9 февраля в Киеве.

«Мы договорились (во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом – КР), что состоится в ближайшее время мой визит в США, и для технической подготовки этого визита мы также договорились, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Вашингтон и проведет необходимые переговоры по этому поводу», – сказал Порошенко.

3 февраля заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что украинская сторона совместно с администрацией президента США прорабатывает вопрос о дате визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон.

В прошлом месяце посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что визит президента Украины Петра Порошенко в США планируется во второй половине февраля.

Накануне Порошенко в интервью изданию Bloomberg заявил, что договорился о встрече с Дональдом Трампом, который 20 января составил присягу президента США. В администрации Трампа информацию о предстоящем визите президента Украины пока не комментировали.