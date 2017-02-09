Аксенов: 1700 работников восстановили в трудовых правах в Крыму

Подконтрольный Кремлю глава правительства Крыма Сергей Аксенов отчиталсяо работе Инспекции по труду на полуострове после встречи с главой инспекции Игорем Зворским. Об этом Аксенов написал в своем Фейсбуке.

«Несмотря на небольшой штат сотрудников, за предыдущий год инспекция отработала более 5000 тысяч обращений граждан, проведено более тысячи проверок на предприятиях полуострова, более 1700 человек восстановлены в своих трудовых правах. Кроме того, ведется активная работа по погашению задолженности предприятий перед трудовыми коллективами. Так, за 2016 было выплачено порядка 180 млн рублей задолженности», – написал Аксенов.

По его словам, на сегодняшний день на Крым приходится 18 инспекторов, 12 из которых заняты в сфере трудового законодательства, а оставшиеся 6 курируют вопросы охраны труда.

Ранее в Крыму разгорелся скандал по поводу увольнения главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова. Российский глава Крыма Сергей Аксенов в начале ноября 2016 года отправил его в отставку, обвинив в бездействии.

В ответ Мавлютов, который до работы в Крыму был заместителем главы главного архитектора Москвы, заявил, что фактические власти полуострова саботировали все его начинания.