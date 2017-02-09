Минюст Украины подаст иск в ЕСПЧ относительно запрета Меджлиса Россией

Министерство юстиции Украины подаст иск в Европейский суд по правам человека относительно запрета Россией Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом 9 февраля на пресс-конференции в Киеве сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Это дело готово к подаче в суд, но мы ждем согласования всех деталей с представителями Меджлиса крымскотатарского народа», – заявил Петренко.

Он также добавил, что на сегодняшний день Украина подала в ЕСПЧ пять межгосударственных исков.

«Первое заявление касается оккупации Крыма в феврале-марте 2014 года. Второе – касается военных действий России на территории Донецкой и Луганской областей в 2014 году. Третье и четвертое заявления – это хронологии продолжения дел по Крыму и Донбассу в 2015 году. Пятый иск – это дело детей-сирот», – подчеркнул министр.

В апреле 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей. Защита Меджлиса отправила апелляцию в Верховный суд России, однако апелляционная инстанция подтвердила запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.

16 января Украина подала иск в Международный суд, высший судебный орган в структуре ООН, о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.