Суд отказал в апелляции жителям Гурзуфа, протестующим против передачи земли «Артеку»

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении апелляции жителей Гурзуфа, требовавших признать незаконной передачу детскому центру «Артек» земельного участка площадью 40 гектаров, сообщает 9 февраля сайт «Примечания».

Речь идет о передаче детскому центру территории, на которой расположен жилой массив и местный пляж «Гуровские камни», жители Гурзуфа в начале 2017 года выходили на митинг с протестом против передачи земли.

Сопредседатель пророссийского общественного движения «Крым наш» Игорь Барышников, комментируя решение суда, заявил, что судьи «не принимают во внимание нарушение прав жителей Гурзуфа».

«Суд фактически рассматривает только нарушение конкретно наших прав, и аргумент министерства имущественных отношений в том, что лично у нас нет собственности в «Артеке», поэтому в иске нам отказать… Я считаю, это смехотворно звучит. Учитывая то, что у истцов нет собственности потому, что эту собственность им не дали оформить, поскольку эти нарушения продолжаются достаточно длительное время», – сказал он.

Барышников отметил, что не исключает в будущем проведения сходов граждан, митингов и других «форм народного недовольства» и выразил опасение, что Гурзуф «исчезнет, как курорт».

Видео опубликовано на канале YouTube «Новый День Крым»

«Гурзуф станет криминогенным местом, а его богатства – в первую очередь, природа и памятники архитектуры будут, в лучшем случае, доступны ограниченному кругу лиц, а в худшем случае – погибнут, как это происходит с «Гуровскими камнями», – отметил общественник.

В Гурзуфе 22 января местные жители собрались на митинг, чтобы выразить недовольство планами детского центра «Артек» по реконструкции и застройке прибрежной зоны.

Летом 2016 года жители Гурзуфа выходили на митинг против передачи в пользу детского центра «Артек» жилого массива и местного пляжа, из-за чего 1,5 тыс. человек придется переселяться.

Позднее жители поселка Гурзуф разместили в интернете петицию на имя российского президента Владимира Путина с просьбой вмешаться в ситуацию с передачей детскому центру «Артек» местного пляжа «Гуровские камни».