Amnesty International: Власти Казахстана давят на свободу слова в стране

Власти Казахстана используют «все более изощренные и агрессивные методы, чтобы искоренить» инакомыслие в интернете и социальных медиа, говорится в докладе Amnesty International 9 февраля.

Как отмечается в документе, власти Казахстана используют недавно принятые в стране законы для ограничения или блокировки доступа к различным сайтам.

Как заявляют правозащитники, руководство страны также использует судебные решения по уголовным и административным делам, чтобы преследовать людей «за реализацию права на свободу слова и мирные собрания».

В докладе приводятся дела правозащитников Максима Бокаева и Талгата Аяна, задержанных в мае 2016 года после публикации информации об антиправительственных протестах против изменений в Земельный кодекс Казахстана.

Каждый получил пять лет тюрьмы после того, как суд признал их виновными в разжигании социальной розни, распространении заведомо ложной информации, а также нарушении закона, регулирующего общественные собрания. Amnesty International признала правозащитников узниками совести.

Ранее правозащитная организация Amnesty International призвала немедленно освободить адвоката Эмиля Курбединова, которого 26 января в аннексированном Россией Крыму приговорили к 10 суткам административного ареста.