В НАТО заверили, что поддержка Украины продолжится

Североатлантический Альянс не признавал, не будет признавать, и не признает незаконную аннексию Крыма и осуждает продолжающуюся дестабилизацию Россией ситуации на востоке Украины, заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в штаб-квартире НАТО в четверг, 9 февраля.

Как сообщает пресс-служба НАТО, стороны обсудили «серьезное положение в восточной части Украины» и поддержку НАТО для Украины.

«Так как агрессивные действия России начались три года назад, НАТО поддерживало Украину. Это не изменится. Прошлой ночью я провела специальное заседание комиссии НАТО-Украина, где мы обсудили последние факты на местах. Каждый союзник взял слово, чтобы выразить решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», – заявила Роуз Геттемюллер.

Заместитель генерального секретаря НАТО выразила глубокую обеспокоенность недавним всплеском насилия и отметила, что соглашение о прекращении огня было нарушено почти каждый день в течение последних двух лет, но на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 10 000 нарушений режима прекращения огня в течение одного дня.

Роуз Геттемюллер отметила, что Россия «несет особую ответственность» в этой ситуации и призвала Украину продолжать движение вперед на пути реформирования.

«НАТО будет продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине, с помощью нашего комплексного пакета помощи, а также через целевые фонды», – отметила заместитель генсекретаря НАТО, добавив, что альянс помогает Украине реформировать ее институты в сфере безопасности и обороны, чтобы страна могла «лучше защитить себя и противостоять угрозе гибридной войны».

Обострение ситуации на Донбассе, в частности, бои у Авдеевки, наблюдалось с 29 января. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении боев, сообщалось о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских.