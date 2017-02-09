Порошенко поблагодарил Литву за «последовательное осуждение оккупации Крыма»

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил министра иностранных дел Литовской Республики Линаса Линкявичуса за «последовательную позицию Литвы относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждение российской агрессии, в том числе оккупации Крыма». Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины 9 февраля.

Как сообщается, стороны обсудили ситуацию на Донбассе, в частности, ее обострение в связи с последними обстрелами Авдеевки.

«Отмечена важность дальнейших скоординированных международных усилий для противодействия агрессивным действиями России, прежде всего, путем продолжения применения соответствующих санкций», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Петр Порошенко поблагодарил за активную поддержку Литвы в вопросе введения Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

Обострение ситуации на Донбассе, в частности, бои у Авдеевки, наблюдалось с 29 января. Стороны конфликта обвинили друг друга в возобновлении боев, сообщалось о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».