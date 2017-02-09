Радио Крым.Реалии. Жив ли дух российской пропаганды?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии 9 февраля говорят о том, как работает российская пропаганда и когда утихнет ее эффект. По каким признакам оценивается эффективность информационного воздействия и как крымчанам от него защититься?

На эти вопросы ответят российский философ и публицист Максим Горюнов и украинский социальный психолог Ольга Духнич. Ведущий программы – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.