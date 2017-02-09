Заявления движения «Къырым» нужны России как «иная» позиция крымских татар – Бариев

Член Междлиса крыскотатарского народа Эскендер Бариев считает, что заявления пророссийского общественного движения «Къырым» с призывом признать Крым частью России являются пустыми и нужны для того, чтобы представить на международной арене якобы альтернативную позицию крымских татар. Об этом он заявил в комментарии Крым.Реалии 9 февраля.

«ФСБ может создать и тысячи таких псевдоорганизаций как движение «Къырым», где могут поставить несколько подставных людей и таким образом пытаться представить крымскотатарский народ. Подобные заявления пустые, и они, скорее всего, будут использоваться для пиара. Также эти заявления могут использоваться российскими структурами, такими как МИД России, для того, чтобы попытаться представить иную позицию крымских татар», – заявил Бариев.

Он отметил, что позиция крымских татар о принадлежности Крыма была четко представлена во время незаконного референдума и последующих выборах в Крыму.

«16 марта 2014 года крымские татары проигнорировали участие в незаконном референдуме. Кроме того, позиция крымских татар была четко продемонстрирована во время последних выборов в Госдуму России. Несмотря на то, что крымские татары более двух лет находятся в оккупации, в большинстве своем они также проигнорировали эти выборы», – подытожил Бариев.

Накануне пророссийское общественное движение «Къырым» направило в Генеральную Ассамблею ООН письмо с призывом признать аннексированный Крым частью России. В обращении участники джвижения призвали ООН «осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении России, Крыма и Севастополя, а также снять антироссийские политические и экономические санкции».

19 декабря 2016 года Генассамблея ООН поддержала резолюцию «о нарушении страной-оккупантом Россией прав человека в Автономной Республике Крым». Впервые в документе такого уровня отмечается, что Россия является государством-оккупантом, Автономная Республика Крым – временно оккупированная Россией территория.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



