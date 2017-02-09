Энергоснабжение в Крыму восстановили – МЧС

В аннексированном Крыму заявили о восстановлении, по состоянию на 17.45 (по местному времени) 9 февраля, электроснабжения в населенных пунктах, которые ранее были обесточены из-за обрывов линий электропередач вследствие ухудшения погодных условий, сообщает пресс-сслужба российского МЧС Крыма.

По информации пресс-службы, несмотря на сильный ветер, осложняющий проведение аварийных работ и препятствующий установке грузоподъемных механизмов и работам на высоте, специалисты предприятия «Крымэнерго» полностью восстановили работоспособность всех воздушных линий 6-10 кВ.

Как отметили в ведомстве, энергоснабжение всех населенных пунктов полностью восстановлено, все социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

По состоянию на 10:00 9 февраля, без света в Крыму оставались почти 6 тысяч жителей.

Из-за сильного ветра и похолодания в Крыму 8 и 9 февраля объявлено штормовое предупреждение. Обрывы проводов происходят на линиях среднего напряжения 6-10 киловольт в основном в степных районах полуострова.